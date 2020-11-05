Бухгалтер-мошенница украла со счета клиента в Саратове 406 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова индивидуальный предприниматель лишился 406 тыс. рублей со своего счета из-за нечистого на руку бухгалтера.

- В отдел поступило заявление, что с банковского счета мужчины списались деньги. С июля по октябрь он работал на стройке в Вольске. Для ведения бухгалтерского учета и подготовки отчетности он обратился в обслуживающую организацию, где оставил свой сотовый телефон, к номеру которого была прикреплена банковская карта — на этот счет поступали платежи за выполненные работы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Несколько месяцев мужчина не снимал деньги и не переводил, но вернувшись в Саратов не нашел в офисе фирмы свой телефон, а не счете крупной суммы.

Правоохранители возбудили дело за кражу и установили, что к преступлению причастна 46-летняя сотрудница, которая готовила бухгалтерскую отчетность.

Ранее гражданку уже привлекали за мошенничество, вот и теперь она сдержалась и перевела деньги со счета ИП своим близким. Потерпевшему вернули деньги, а женщине вручили подписку о невыезде.

Полиция просит граждан быть благоразумными и не передавать малознакомым телефон с подключенным «мобильным банком».

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