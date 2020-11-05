Поездка в автобусе под Саратовом закончилась для пенсионерки падением и больницей

Вчера, 4 ноября, в 14:15 во время поездки на автобусе марки «ЛИАЗ» маршрута № 11 пострадала 67-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она пренебрегла правилами пользования общественным транспортом, из-за чего упала.
Автобус вел 37-летний мужчина.
Пенсионерку госпитализировали.
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