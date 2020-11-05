В доме поселка Ртищевского района найден труп с пробитым черепом

Тело мужчины найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В частном доме поселка Ртищевский в Саратовской области 2 ноября был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на голове и теле 31-летнего погибшего имелись травмы.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа и его основания, кровоизлияние в мозг, тупая травма груди с ушибом легких.

Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья, что повлекло смерть потерпевшего. Задержан подозреваемый — 24-летний односельчанин. Решается вопрос об аресте.

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