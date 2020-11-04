Это позорит: Писной согласился с Володиным в оценке застройки новых микрорайонов без инфраструктуры

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обсудил со строителями застройку Саратова. Сейчас этот вопрос особенно актуален и неоднократно поднимался Володиным.

- Что произошло с городом? Застройка на пустыре: без соцсферы, без дорог, без инфраструктуры. Ну это разве красит? — задал он вопрос.

- Это позорит, — согласился Леонид Писной, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой». — Ведь никто из нас никогда землю не получал, все через прокладку. Тот же «Авиационный». Все, что оплачивали за землю, лучше бы построить детсад, ту же школу, нам же выгоднее.

Вячеслав Володин призвал реализовать эти благие намерения. Особенно, с учетом того, что уже в следующем году цена за квадратный метр по программа строительства жилья для детей-сирот, переселенцев из аварийных домов и многодетных врастет, по прогнозу, до 35,5 тыс. рублей за квадратный метр.

- Но это жилье должно быть качественным — подчеркнул Володин.

Он отметил, что рад видеть в Леониде Писном единомышленника.

- Но мне кажется, в том отсутствии воздуха, которое раньше было, вы единственный дышали — обратился он к нему.

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