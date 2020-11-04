Два саратовских школьника получат по миллиону рублей

Полина Князева и Владислав Быков выиграли по миллиону рублей. Фото пресс-службы зампреда правительства Ирины Седовой

Восемь саратовских школьников получили призы Всероссийского конкурса «большая перемена».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе зампреда правительства Ирины Седовой, двое 11-классников выиграли по миллиону рублей, а шестеро 9-классников — по 200 тысяч.

Названы имена победителей «Большой перемены»:

- Владислав Быков — ученик 11 класса средней школы №1 поселка Самойловка;

- Полина Князева — ученица 11 класса лицея №107 Саратова;

- Александр Чурсин — ученик 10 класса средней школы №1 Энгельса;

- Екатерина Аслапова — ученица 10 класса средней школы поселка Петровский Краснопартизанского района;

- Софья Лобанова — ученица 10 класса Образовательного Центра им. Героя Советского Союза М. М. Расковской Энгельсского района;

- Наталья Авдеева — ученица 10 класса средней школы №55 Саратова;

- Никита Колотушкин — ученик 10 класса средней школы №94 Саратова;

- Варвара Пиунова — ученица 10 класса средней школы села Терса Вольского района.

- Ребята, от всей души поздравляю вас с победой. Вы полгода доказывали всей стране, что вы достойны этой награды. Вы — огромные молодцы. Желаю успехов на вашем пути развития. Воплощайте в реальность все задуманное. Будьте счастливы и здоровы! — с такими словами обратилась к саратовским победителям Ирина Седова.

Саратовские школьники стали победителями конкурса "Большая перемена". Фото пресс-службы зампреда правительства Ирины Седовой

Итоги конкурса были подведены вечером 3 ноября в «Артеке». Имена победителей назвал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участие в конкурсе «Большая перемена» приняли более миллиона школьников со всей России, в финал вышли 1,2 тыс. человек.

Кроме денежного приза, старшеклассники получили до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. А все финалисты конкурса теперь смогут поехать на отдых в «Артек».

Два победителя конкурса высказали свое мнение:

- Заявку на конкурс я решил подать тогда, когда увидел, что ее подала моя подруга Анастасия Высочкина из моего класса, и она предложила мне поучаствовать. Я вначале не поверил когда прочитал, за что мы будем сражаться, а именно за 1 млн рублей для 11-классников и 200 000 рублей для 9-10 классов. Такой призовой фонд я не видел еще нигде. И даже начал шутить, что я еще всех выиграю и смогу урвать миллион. Кто бы мог подумать что шутка осуществится в реальность? Но, несмотря на такой масштаб, я все таки поверил в себя, и, что самое важное, в меня поверили не только мои родные, но а также друзья, учителя и знакомые. Это было отличной мотивацией для дальнейшего участия в конкурсе. На пути встречалось много сильных конкурентов, которые приносили и сомнения в моем выигрыше. Но в итоге все-таки победили самые лучшие, — сказал Владислав Быков.

- Об этом конкурсе я узнала чисто случайно, за час до окончания приема заявок, и решила поучаствовать. И вот на протяжении нескольких месяцев я была с ним неразрывно связана. Когда я узнала, что прошла в финал, моей радости не было предела. Хочу сказать огромное спасибо организаторам такого масштабного конкурса, «Артеку», который принял нас с большим теплом, поблагодарить партнеров, которые внесли огромный вклад в его развитие. Данный проект не похож на другие. В нем нет точных ответов на поставленные вопросы. Наоборот, вариантов ответов может быть много. В этом и суть — его многогранность. Дав свободу мыслям, он помог мне раскрепоститься и предоставил возможность реализовать свою мечту. Я стала победителем, но до сих пор не верится, что так, шаг за шагом, на протяжении полугода, я пришла к заветной цели. Приз, который достался мне огромным трудом и бессонными ночами на многих этапах, стал своеобразным ключом к двери. Его я хочу потратить на образование, а именно на вуз в Москве, поступить в который я очень хочу на протяжении многих лет. Во мне буря эмоций и впечатлений, и все только положительные. Побывать на мастер-классах у знаменитостей, пообщаться с экспертами — бесценный опыт. Конкурс очень интересный и продуктивный. Он дал шанс мне и другим участникам придумать и воплотить в жизнь интересные проекты. Нет ничего невозможного, нужно лишь поверить в себя и собственные силы. И за это хочу сказать спасибо своей семье, которая на протяжении всего конкурса поддерживала меня. Никогда ничего не бойтесь. Не бойтесь собственных мыслей и идей, не убегайте от них, а, наоборот, выдвигайте их и пытайтесь реализовать в жизнь. Верьте в себя и свои мечты! — пожелала Полина Князева.

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