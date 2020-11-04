После жалобы саратовца лоукостер «Победа» был оштрафован на 100 тысяч рублей

Фото с сайта аэропорта "Гагарин"

Саратовский Роспотребнадзор нашел нарушения в работе ООО «Авиакомпания Победа».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с жалобой на лоукостер обратился один из пассажиров. Его не устроили условия перевозки ручной клади.

Роспотребнадзор провел проверку. Оказалось, что авиакомпания разрешала перевозить ручную кладь габаритами 36х30х27 сантиметров. Однако это не позволяет свободно разместить багаж в калибраторе. То есть лоукостер преднамеренно вводил пассажиров в заблуждение, считаю в Роспотребнадзоре.

- Выбирая вариант с габаритами 36х30х27 сантиметров, пассажир имел риск быть недопущенным до рейса, либо нести риск дополнительных незапланированных расходов на оплату багажа, поскольку объем ручной клади/багажа, суммарно, в том числе имея максимально разрешенные габариты, может не разместиться «свободно» в калибраторе, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, «Победа» прибегала к уловкам «сокрытия» информации, используя неудобный текст, что мешало сделать потребителю осознанный выбор.

За нарушения авиакомпания «Победа» была привлечена к административному штрафу. Решение было обжаловано, но Арбитражный суд первой и апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены постановления Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. В итоге было принято решение оштрафовать авиакомпанию на 100 тыс. рублей — это минимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст.14.7 КоАП РФ «Обман потребителей».

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