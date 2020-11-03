Житель Саратова заметил людей, снимающих дорожные знаки

Очевидец заметил группу молодых людей, снимавших дорожные знаки в Саратове.

Анонимный пользователь опубликовал сообщение об этом в группе «Саратов онлайн».

В доказательство слов он приложил видео, на которое просит полицию обратить внимание.

По словам автора, знаки были сняты на улице Рабочая.

В комментариях мнения граждан разошлись, однако большинство считает поступок заслуживающим порицания, так как отсутствие дорожного знака на положенном месте может привести к трагедии.

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