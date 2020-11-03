Росгвардейцы поздравили саратовских медиков со 100-летием скорой помощи

Росгвардейцы дарили медикам скорой помощи цветы. Фото пресс-служба Управления Росгвардии

Сотрудников станции скорой помощи Саратова с юбилеем поздравили бойцы Росгвардии.

Под звуки Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации СОБР и ОМОН подарили медикам цветы и поздравили со 100-летием станции.

Студенты медицинского колледжа запустили в небо белые воздушные шары.

- На «скорой» нет случайных людей. Сегодня в медицине напряженная ситуация – врачи, как на войне каждый день. Они ежедневно борются за жизнь пациентов. И как на войне, не считаясь с личным, несут свое боевое дежурство. С праздником, дорогие медики! — сказал заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Канаков.

В небо были запущены белые шары. Фото пресс-службы Минздрава

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