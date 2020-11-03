Минздрав: В Саратовской области есть свободные коронавирусные койки

В ковидных госпиталях Саратовской области — 3 496 пациентов, из них с коронавирусом 2 062, с пневмонией — 3 381. На кислородной поддержке находятся 646 человек, на ИВЛ — 233.

Лечение амбулаторно проходят 3 907 больных, под наблюдением 1 214 контактных. Об этом в ходе брифинга в Минздраве 3 ноября сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

По его словам, в регионе есть 365 свободных коек для больных с пневмонией или коронавирусом.

Уже открыты новые госпитали в Аткарске и Калининской РБ. До 6 ноября будут готовы еще два — в Татищевской и Марксовской райбольницах.