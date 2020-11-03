В Саратовской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ

В Саратовской области за неделю, с 26 октября по 1 ноября, стали меньше болеть ОРВИ.

- Зарегистрировано 19 692 случая. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 20,4% во всех возрастных группах, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Также в области продолжается вакцинация против гриппа. На 2 ноября привито более 881 тыс. человек — 36,5% от всего населения. Из этого количества привитых детей — почти 233 тыс.

При этом федеральный Роспотребнадзор сообщает о превышении порогов заболеваемости ОРВИ почти в половине регионов России — в 47 субъектах.

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