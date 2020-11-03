В Саратовской области COVID-19 подтвержден у 191 человека

Выздоровели за сутки 233 человека

Утром 3 ноября стало известно о 191 новом случае выявления коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, итого общее число зараженных перевалило за 21 тыс. и составило 21 092 человека.

Саратов снова отличился — сразу 147 случаев выявлено в областном центре. А вот в Энгельсе по-прежнему ни одного за последние несколько дней.

98 случаев удалось выявить при обследовании контактных лиц.

С начала пандемии выздоровели 14 326 человек, за сутки — 233.

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