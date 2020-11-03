Мужчина четыре дня прятал труп во дворе своего дома в селе под Балашовом

В Балашове взят под стражу 41-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти человека.

Следствие считает, что 41-летний житель села Новопокровское нанял двух односельчан для ремонта крыши своего дома. 25 октября во время перерыва трое мужчин решили выпить, что в итоге привело к ссоре хозяина с 29-летним работником.

Наниматель схватил гвоздодер и ударил противника три раза по голове. Кроме этого он избил его руками и ногами. Вскоре пострадавший скончался, и тогда злоумышленник перетащил труп на задний двор и засыпал листвой и ветками.

В селе начались поиски пропавшего без вести мужчины. 28 октября домой к злоумышленнику пришли полицейские, и тот показал, где спрятал тело.

Установлено, что смерть наступила от тупой травмы головы и кровоизлияния в мозг. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

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