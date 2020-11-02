МФЦ в Саратове перешли на режим работы по предварительной записи

Центры «Мои документы» в Саратовской области переходят на работу по предварительной записи.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве экономического развития, МФЦ начнут работать в новом режиме с 3 ноября в связи с распространением коронавируса, на основании предписания Роспотребнадзора, а также с учетом опыта субъектов РФ.
В помещении будут пускать только тех, чья фамилия указана в записи, строго в назначенное время.
Выбрать себе дату можно на сайте mfc64.ru, в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», а также по телефону (8452) 73-80-11.
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