Службе скорой помощи в Саратове не хватает врачей и медсестер

Скорой в Саратове не хватает врачей Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области укомплектованность по врачам на скорой помощи 64%, по средним медработникам — 56%. При этом водителей машин вполне хватает. Об этом на брифинге 2 ноября заявил замминистра регионального здравоохранения Денис Грайфер.

- У нас укомплектованность на станциях разная. Но в Саратове есть свободные ставки, дело не в финансировании, а в количестве желающих, — заявил Грайфер.

При этом в ходе брифинга он также рассказал, что по собственному желанию с начала года уволились 101 врач и 175 средних медработников. По мнению замминистра, это частично связано со снижением нагрузки и спадом заболеваемости летом и частичным закрытием госпиталей.

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