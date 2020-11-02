Солдат-срочник из Саратовской области покорил жюри шоу «Голос»

В минувшие выходные состоялись слепые прослушивания на шоу «Голос» Первого канала.

Жюри высоко оценило выступление 25-летнего сержанта срочной службы из Семенского полка Василия Пасечника. Он родом из села Степное Саратовской области.

Парень исполнил композицию «Yesterday» группы «The Beatles».

К нему повернулись все члены жюри: Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.

Парень выбрал себе в наставники рэпера, который первым нажал на кнопку.

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