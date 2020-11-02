В Лысых Горах водитель «девяносто девятой» улетел в кювет

Водитель на ВАЗ-21099 улетел в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Лысых Горах Саратовской области вчера днем, 1 ноября, случилась авария.

- В 13:20 около дома №92 по улице Мира 59-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и улетел в правый придорожный кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчину госпитализировали.

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