В Лысых Горах водитель «девяносто девятой» улетел в кювет

Водитель на ВАЗ-21099 улетел в кювет
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Лысых Горах Саратовской области вчера днем, 1 ноября, случилась авария.
- В 13:20 около дома №92 по улице Мира 59-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и улетел в правый придорожный кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Мужчину госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.