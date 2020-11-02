Под Саратовом женщина за рулем иномарки отправила в больницу пассажирку

Машина вылетела в кювет и опрокинулась Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области вчера днем, 1 ноября, случилось ДТП.

- В 15:00 на 175-м км трассы из Самары в Волгоград 47-летняя женщина за рулем Kia Rio, по предварительным данным, не справилась с управлением, вылетела в кювет и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадала 54-летняя пассажирка, ее отвезли в больницу. Водительницу отпустили после медосмотра.

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