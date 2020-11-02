Под Саратовом женщина дала подзатыльник полицейскому за «оформление» ее возлюбленного

Суд признал 41-летнюю жительницу Аркадака виновной в применении насилия к полицейскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером ее заметили с пьяным сожителем на улице Гагарина. Возлюбленного начали «оформлять», повели к машине.

Такой исход событий женщине не понравился, поэтому она дала подзатыльник полицейскому.

Теперь ей придется отдать 40 тыс. рублей штрафа.

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