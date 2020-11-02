Под Саратовом женщина дала подзатыльник полицейскому за «оформление» ее возлюбленного

Суд признал 41-летнюю жительницу Аркадака виновной в применении насилия к полицейскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером ее заметили с пьяным сожителем на улице Гагарина. Возлюбленного начали «оформлять», повели к машине.
Такой исход событий женщине не понравился, поэтому она дала подзатыльник полицейскому.
Теперь ей придется отдать 40 тыс. рублей штрафа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.