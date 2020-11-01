Вячеслав Володин потребовал принять на баланс и отремонтировать дороги в поселках Саратова

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин раскритиковал ситуацию с дорогами в поселках Саратова.

- Многие земляные дороги, как оказалось, ни у кого на балансе не находятся. То есть огромное количество дорог в Саратове никому не принадлежат, дома стоят, а дороги на баланс не приняты. Что это такое? — возмутился спикер Госдумы.

Он призвал главу Саратова Михаила Исаева заняться этой проблемой.

- До конца года проведите ревизию всех земляных дорог, которые не находятся на балансе, примите их на баланс до конца года. А на будущий год начните работу по проектированию дорог. А как только погода позволит, их надо будет ремонтировать, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что эта проблема касается всех поселков Саратова, в том числе, Жасминного, Агафоновки, Поливановки.

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