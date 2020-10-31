Саратовская область получила 91 млн рублей на бесплатные лекарства больным коронавирусом на дому

Саратовская область получила 91 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом, лечащихся на дому.
Как сообщил губернатор Валерий Радаев, президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать регионы.
- Выделены ресурсы на бесплатные медикаменты для тех, кто лечится от коронавируса и пневмонии на дому. Необходимо, чтобы этот механизм начал работать на следующей неделе по всей территории области, — отметил Радаев на своей странице в Инстаграм.
В комментариях под постом в соцсети многие просят опубликовать порядок данного механизма: как получить лекарства и так далее. Глава региона призвал министерство здравоохранения довести эту информацию до людей.
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