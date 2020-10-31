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Саратовская область получила 91 млн рублей на бесплатные лекарства больным коронавирусом на дому

Радаев призвал начать отрабатывать механизм предоставления медикаментов со следующей недели
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Саратовская область получила 91 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом, лечащихся на дому.

Как сообщил губернатор Валерий Радаев, президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать регионы.

- Выделены ресурсы на бесплатные медикаменты для тех, кто лечится от коронавируса и пневмонии на дому. Необходимо, чтобы этот механизм начал работать на следующей неделе по всей территории области, — отметил Радаев на своей странице в Инстаграм.

В комментариях под постом в соцсети многие просят опубликовать порядок данного механизма: как получить лекарства и так далее. Глава региона призвал министерство здравоохранения довести эту информацию до людей.

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