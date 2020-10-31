Саратовская область получит 15 млн рублей для оснащения лабораторий по диагностике коронавируса

Саратовская область получит более 15 млн рублей из федерального бюджета на оснащение лабораторий по выявлению коронавируса новым оборудованием.
Это позволит повысить точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.
Распоряжение о выделении денег регионам РФ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего между 84 субъектами России распределено более 1 млрд рублей.
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