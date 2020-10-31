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Саратовская область получит 15 млн рублей для оснащения лабораторий по диагностике коронавируса

Это позволит повысить точность тестирования
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Саратовская область получит более 15 млн рублей из федерального бюджета на оснащение лабораторий по выявлению коронавируса новым оборудованием.

Это позволит повысить точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

Распоряжение о выделении денег регионам РФ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего между 84 субъектами России распределено более 1 млрд рублей.

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