В райцентрах Саратовской области откроют еще 270 коек для ковидных больных

В Саратовской области собираются развертывать еще больше коек для больных коронавирусом.

- На базе областного кардиологического центра уже развернуто 150 коек, на базе Областной клинической больницы — еще 30. До 6 ноября появятся места в Калининске (60 коек), Татищеве (60 коек) и Марксе (100 коек). Планируется до 15 ноября перепрофилировать под лечение COVID-19 отделение в Аткарске — на 50 коек, — написал председатель Роман Бусаргин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Об этом он сообщил после совещания с профильными ведомствами, главными врачами больниц и подрядчиками.

Также была затронута тема оснащения коек кислородной поддержкой.

В Калининске до 2 ноября будут оснащены 40 коек, дополнительно направлено 15 кислородных концентраторов, в Татищеве до 5 ноября тоже 40 коек и 15 концентраторов, в Марксе 60 коек до 6 ноября, а в Аткарске 25 коек до 15 ноября.

В Областной клинической больнице сегодня, 31 октября, оснастят 76 коек кислородом, а в горбольнице №2 до 12 ноября модернизируют собственную кислородную станцию. Такая же станция появится у ковидного госпиталя на улице Рабочая. Благодаря этому получится в два раза увеличить количество коек с кислородом.

По словам Бусаргина, в горбольнице №2 Энгельса до 21 ноября оснастят 220 коек.

- Несмотря на то, что на данный момент мы полностью закрываем потребность по кислородной поддержке, работу продолжим. Будет создан резерв по баллонам с кислородом, чтобы подготовиться к любому развитию событий, — отметил председатель правительства.

Он призвал ответственных лиц не переносить сроки выполнения работ, так как это в настоящих условиях — недопустимо.

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