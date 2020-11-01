Ноябрь в Саратовской области начнется с теплом и туманом

В Саратовской области сегодня, 1 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами пройдут кратковременные дожди, утром будет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с востока и северо-востока, днем с порывами до 14 м/с. Днем будет тепло — воздух прогреется +8…+13 градусов.

В 2019 году в первый день ноября уже были минусовые температуры — 0…-5 градусов.

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