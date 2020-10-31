В Марксе столкнулись две иномарки и ВАЗ

В Марксе Саратовской области сегодня днем, 31 октября, столкнулись три автомобиля.

- Около 12:30 у дома №102 по улице Колхозная произошла авария с участием ВАЗ-21074, Volkswagen Polo и Genesis G70, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу. Обстоятельства инцидента и данные участников устанавливаются.

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