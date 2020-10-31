Водитель погиб в опрокинувшемся под Саратовом Renault

В ДТП погиб 27-летний водитель Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области вчера ранним утром, 30 октября, случилась смертельная авария.

- В 04:30 на 483-м км трассы из Тамбова до границы с Казахстаном 27-летний водитель Renault Megane не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП погиб шофер, 26-летнюю и 28-летнего пассажиров иномарки госпитализировали.

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