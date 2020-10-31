В Энгельсе подросток пострадал в аварии с четырьмя машинами

В Энгельсе случилась массовая авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе вчера днем, 30 октября, случилась массовая авария.

- В 16:15 на подъезде к дому №1 по проспекту Строителей 21-летняя водительница Daewoo Matiz, по предварительным данным, не уступила машине на главной и столкнулась с Lada Granta. Тот, в свою очередь, врезался в ГАЗ-32132, а этот — в Kia Rio, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.

В аварии пострадал 15-летний подросток из отечественной легковушки. Его госпитализировали.

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