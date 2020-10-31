Вместо покупателей детских вещей двое саратовцев встретились с мошенниками

В Саратове мошенники продолжают обманывать местных жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, жертвами стали 26-летняя женщина из Заводского района и 36-летний мужчина из поселка Солнечный.

Гражданка хотела продать детскую автолюльку за 2 тыс. рублей, а ее товарищ по несчастью — коляску за 5 тыс. рублей.

Аферисты действовали по известной технике: отзывались на объявления на сайтах, присылали потерпевшим ссылки, те переходили и вводили данные своих карт, намереваясь получить деньги. Однако этот путь вел в другую сторону — средства уходили со счетов.

Женщина потеряла 5 тыс. рублей, а мужчина — 20 тыс. рублей.

Полиция возбудила дела за мошенничество и просит граждан не верить незнакомцам и не вводить данные и коды доступа.

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