Первый этап строительства Парка покорителей космоса в Энгельсе завершится к 12 апреля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе. Там продолжается создание Парка покорителей космоса.

Идея возведения Парка принадлежит Володину. Как рассказали его сторонники на странице volodin.saratov в Instagram, по планам, это будет единственный в своем роде мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.

Ожидается, что первый этап работ завершат к 12 апреля 2021 года. В этот день будет праздноваться 60-летие первого полета в космос.

К сегодняшнему дню уже замостили главную площадь парка, обустроили основание одного из главных мемориальных объектов «Стена славы», а также будущей смотровой площадки и ее лестничных входов на месте приземления Гагарина.

Отреставрировали стелу и памятник первому космонавту, постамент забетонировали, ведется подготовка к облицовке его натуральным камнем.

Также высаживают деревья вдоль главной дороги, на поле «108 минут» и в кедровнике.

Смотровую площадку обустраивают на месте приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1».

По словам Вячеслава Володина, желательно до декабря завершить работы, которые требуют плюсовых температур.

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