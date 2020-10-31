В Саратовский облспас поступили опрыскиватели для борьбы с коронавирусом

Фото со страницы Романа Бусаргина в Инстаграм

Саратовская областная службы спасения получила три аварийно-спасательных автомобиля на базе ГАЗ «Соболь».

Фото со страницы Романа Бусаргина в Инстаграм

- На вооружение поступили опрыскиватели для борьбы с ландшафтными пожарами и для проведения санитарной обработки общественных мест с целью борьбы с новой коронавирусной инфекцией, — написал председатель областного правительства Роман Бусаргин на своей странице в Инстаграм.

В облспас поступили новые опрыскиватели. Фото со страницы Романа Бусаргина в Инстаграм

У службы спасения есть лицензия на оказание медпомощи, поэтому до конца года, по словам Бусаргин, будет приобретен еще и полноприводный реанимобиль.

Фото со страницы Романа Бусаргина в Инстаграм

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