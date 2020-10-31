Панков о достройке ЖК «Победа»: Все должно быть по проекту и по закону

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» ответил на вопросы дольщиков.

- Поступает много вопросов от дольщиков ЖК «Победа». Обманутых дольщиков. Попробую на эти вопросы ответить.

Скажу сразу, что касается проектных решений, кранов, кирпичей, экспертизы и так далее, думаю пригласить специалистов — архстройнадзор. Пусть сотрудники надзорных органов оценят техническую сторону строительства. Согласен с дольщиками — все, начиная от материалов, должно быть по проекту, — написал Панков.

По его словам, для разъяснения юридических вопросов он позовет сотрудников прокуратуры, так как все должно быть по закону.

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Панков объясняет, что сам хочет как можно скорее встретиться с дольщиками, но для этого надо было найти нового инвестора. И это получилось, нашлась организация, которая готова внести собственные 600 млн рублей на достройку.

- Но много препонов. Прежние участники строительства оставили много «камней». Как уже говорил, все хотят только забрать и поделить деньги. Такая неутешительная реальность, она сформирована за многие годы нашими застройщиками. На многих домах видел, для них главное — карман набить. И не важно, за счет кого — государства, дольщиков, бизнеса. Сейчас с ними боремся. Это называется — возьми у льва мясо, — подчеркнул депутат Госдумы.

Панков также отмечает, что есть дольщики нанятые подобными нечестными компаниями: кто-то за копейки квартиру приобрел, кому-то приплатили.

- И они не заинтересованы, чтобы дом строился. Чем дольше ситуация будет непрозрачной, тем для них лучше. Воровства больше, — заявил парламентарий.

Николай Панков написал, что встреча с дольщиками произойдет, возможно, на следующей неделе, «как только будут закреплены юридические права за инвестором».

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