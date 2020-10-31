В Саратовской области у мужчины из кармана куртки украли 300 тысяч рублей

В Пугачевском районе Саратовской области у мужчины украли крупную сумму денег.

- Утром 30 октября поступило сообщение от 49-летнего гражданина. После распития спиртного в его квартире из кармана куртки у него похитили 300 тыс. рублей. Деньги он получил за продажу земельного участка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция задержала 42-летнего подозреваемого. Ранее судимый за кражу и угоны мужчина признался в преступлении. Его отправили под стражу, возбудили дело и частично изъяли чужие деньги.

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