В Саратове отключили воду в Ленинском районе, Иволгино и на 2-й Садовой

В Саратове сегодня, 31 октября, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» из-за аварий на коммуникациях водоснабжения нет на Электронной, 7, Лебедева-Кумача, 72, 72а, 74, 74а, 76, Тархова, 14а и 14Б.

Также ресурс не поступает в краны домов №№112 и 112а по 2-й Садовой и жителям поселка Иволгино.

Воду подадут во все три района ориентировочно в 20:00.

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