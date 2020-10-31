В Саратовской области выявили 196 случаев коронавируса за сутки

Коронавирус в Саратовской области нашли у 196 человек за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 196 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на 31 октября общее количество зараженных составляет 20 513. Выздоровели за сутки 259 человек, а всего — 13 750.

Больше всего новых случаев в Саратове — 133, Балаковском районе — 16. В Ивантеевском еще меньше заболевших за сутки — шестеро. В 13 других районах — по пять и менее случаев.

Среди зараженных за сутки 102 подхватили инфекцию контактным путем, а остальные 94 — не установлено как.

При этом у 80 заболевших за сутки коронавирус протекает с пневмонией, у 64 — с признаками ОРВИ, у 52 — бессимптомно.

В разрезе по возрастам больше всего выявлена инфекция у пожилых людей старше 60 — 59 человек. Также заболели четверо детей до 14 лет и двое 15–17 лет.

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