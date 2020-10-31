В Саратовской области продлили выплаты за смерть от коронавируса

В Саратовской области продлили пособие родственникам тех, кто скончался от коронавируса.

Об этом сообщается в постановлении регионального правительства, которое подписал его председатель Роман Бусаргин.

Единовременную выплату можно будет получить, если ваш близкий скончался по 31 декабря 2020 года.

Увеличился и срок, в который можно будет обратиться за компенсацией, — с трех до шести месяцев.

Напомним, единовременное пособие в 50 тыс. рублей выплачивается родственникам тех жителей области, кто скончался именно от коронавируса.

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