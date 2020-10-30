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Под Саратовом женщина погибла в ДТП с «КамАЗом»

Грузовик вез сено
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото областной службы спасения

Фото областной службы спасения

Около села Синодское Воскресенского района Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, столкнулись «КамАЗ», который вез тюки с сеном, и ВАЗ-2112.

Фото областной службы спасения

Фото областной службы спасения

В ДТП погибла 60-летняя пассажирка легковушки, 63-летний водитель пострадал. Скорая помощь госпитализировала его.

Специалисты облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали труп из машины.

На месте также работает ДПС.

Фото областной службы спасения

Фото областной службы спасения

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ДТП