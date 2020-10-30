Под Саратовом женщина погибла в ДТП с «КамАЗом»

Фото областной службы спасения
Около села Синодское Воскресенского района Саратовской области случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, столкнулись «КамАЗ», который вез тюки с сеном, и ВАЗ-2112.
Фото областной службы спасения
В ДТП погибла 60-летняя пассажирка легковушки, 63-летний водитель пострадал. Скорая помощь госпитализировала его.
Специалисты облспаса при помощи гидравлического инструмента деблокировали труп из машины.
На месте также работает ДПС.
Фото областной службы спасения
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