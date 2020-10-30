В 2021 году тротуары появятся у всех объектов соцсферы Саратова.

Как сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина на странице volodin.saratov в Инстаграм, после этого планируется провести ремонт и строительство по остальным адресам, где нет пешеходных дорожек или их требуется обновить.

Второй этап программы ремонта тротуаров окончен в четырех районах Саратова, в Заводском и Ленинском он завершится ориентировочно 10 ноября.

- Нам важно, чтобы в этом году мы как можно больше тротуаров проложили, на будущий — завершение программы в рамках прокладки тротуаров около объектов соцсферы. Важно, чтобы Ленинский район, самый крупный район в Саратове был на хорошем месте, — отметил Володин в разговоре с главой района Ладой Мокроусовой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.