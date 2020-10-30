В туманные и дождливые выходные саратовских водителей и пешеходов просят быть осторожнее

В Саратовской области в ближайшие выходные, 31 октября и 1 ноября, ожидается ненастная погода.
- В связи с туманом и дождями Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Автомобилистов просят не превышать скорость, включать противотуманные фары, а при обгоне и перестроении обязательно надо включать указатели поворота.
Пешеходов просят переходить дорогу только в установленных местах и убедившись, что все машины остановились. Также на одежду надо прикреплять световозвращающие элементы, чтобы водители вовремя заметили людей на проезжей части.
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