Синоптики обещают саратовцам дождливый и туманный день

Сегодня, 31 октября, синоптики обещают жителям Саратовской области ненастную погоду.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет дождь и туман с видимостью 500–1000 метров.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.
Столбик термометра поднимется всего лишь до +6…+11 градусов.
В левобережных районах региона могут возникать природные пожары из-за пожароопасности пятого класса.
Напомним, что год назад этот день был куда ненастнее. Уже шел мокрый снег, а температура поднималась максимально всего лишь до 3 градусов тепла.
Сегодня Луна начинает расти под знаком Стрельца, поэтому это лучшее время для посадки любой зелени, чеснока, плодовых кустарников и деревьев.
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