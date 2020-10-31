Синоптики обещают саратовцам дождливый и туманный день

Сегодня, 31 октября, синоптики обещают жителям Саратовской области ненастную погоду.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами будет дождь и туман с видимостью 500–1000 метров.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5–10 м/с.

Столбик термометра поднимется всего лишь до +6…+11 градусов.

В левобережных районах региона могут возникать природные пожары из-за пожароопасности пятого класса.

Напомним, что год назад этот день был куда ненастнее. Уже шел мокрый снег, а температура поднималась максимально всего лишь до 3 градусов тепла.

Сегодня Луна начинает расти под знаком Стрельца, поэтому это лучшее время для посадки любой зелени, чеснока, плодовых кустарников и деревьев.

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