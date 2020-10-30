За сутки в Саратовской области прибавилось четверо беременных женщин с коронавирусом

В Саратовской области за сутки прибавилось четверо беременных женщин с коронавирусом. Вчера, 29 октября, их было 270.

Как сообщил на брифинге в Минздраве региона замминистра Денис Грайфер, на 30 октября зарегистрировано 274 случая COVID-19 у женщин в положении, у 171 из них срок более 22 недель.

Также за сутки прибавилось на одну роженицу больше — вчера было 75, сегодня 76.

Выздоровели 218 беременных женщин, под наблюдением 56, восемь — в больницах.

По словам Грайфера, у одной гражданка была замершая беременность.

К тому же зарегистрировали 1 087 зараженных коронавирусом детей, до года — 64. В больницах сейчас 42 ребенка.

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