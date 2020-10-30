За сутки в Саратовской области прибавилось четверо беременных женщин с коронавирусом

В Саратовской области за сутки прибавилось четверо беременных женщин с коронавирусом. Вчера, 29 октября, их было 270.
Как сообщил на брифинге в Минздраве региона замминистра Денис Грайфер, на 30 октября зарегистрировано 274 случая COVID-19 у женщин в положении, у 171 из них срок более 22 недель.
Также за сутки прибавилось на одну роженицу больше — вчера было 75, сегодня 76.
Выздоровели 218 беременных женщин, под наблюдением 56, восемь — в больницах.
По словам Грайфера, у одной гражданка была замершая беременность.
К тому же зарегистрировали 1 087 зараженных коронавирусом детей, до года — 64. В больницах сейчас 42 ребенка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.