В селе Духовницкого района рабочие выкопали скелет

Скелет человека найден в селе Березовая Лука Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Духовницком районе Саратовской области найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, останки обнаружили в селе Березовая Лука.

Кости находились на метровой глубине Фото: СУ СКР по Саратовской области

30 октября бригада рабочих рыла котлован под фундамент здания на улице Колхозная. На глубине около метра трактор наткнулся на скелет.

Рабочие готовили котлован для строительства здания Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место выехали следователи, начата проверка, в ходе которой предстоит установить личность погибшего.

На месте работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

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