Выплаты саратовцам хотят предоставлять без заявления до 2021 года

В Саратовской области разработан законопроект о беззаявительном порядке продления ряда социальных выплат и льгот.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, с 1 ноября 2020 по 31 марта 2021 года планируется продлить беззаявительный порядок получения ряда региональных социальных выплат и льгот, что позволит снизить риски распространения коронавируса.

- Об этом просили саратовцы в своих обращениях, поступавших в том числе через аккаунты министерства в социальных сетях, — отметили в Минтруда.

Ожидается, что депутаты облдумы рассмотрят законопроект в ноябре, но автоматическое продление выплат распространится и на семьи, которым подтвердить свое право на них нужно было с 1 октября 2020 года.

Если закон примут, до 31 марта 2021 года продлят пособие на ребенка до 16 лет или до 18, если он учится, тем, у кого срок обращения за продлением выплаты приходится на период с 1 октября 2020 по 31 марта 2021 года.

Также планируется до этой даты продления периода выплаты многодетным семьям компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

К тому же с 7 ноября вступает в силу федеральный закон, согласно которому до 1 марта 2021 года продлен беззаявительный порядок начисления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Если малышу исполнился год или два в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, то предоставлять документы в соцзащиту не нужно.

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