В Энгельсе мужчина надругался над студенткой на улице

В Энгельсе вынесен приговор 55-летнему мужчине, которого признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его жертвой стала 17-летняя девушка.

Утром 21 сентября 2019 года мужчина напал на ученицу колледжа на улице Студенческая, когда она шла на занятия. Он обогнал ее, затаился и схватил за руку, когда та поравнялась с ним. Злоумышленник сексуально надругался над потерпевшей, но та сумела вырваться, отбежала и сфотографировала его на телефон. После этого она обратилась в полицию.

Свою вину мужчина не признал. Суд, однако, счел иначе. Мужчину отправили в колонию общего режима на четыре года.

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