Двое сбежавших из дома энгельсских подростков ответят за разбой с «перцем» в Нижнем Новгороде

Расследование уголовного дела в отношении двух 15-летних подростков из Энгельсского района, подозреваемых в разбое, продолжается.
Как рассказали «КП-Саратов» в нижегородском СК, по версии следствия, 25 октября на проспекте Ленина они напали на мужчину, брызнули ему в лицо перцовым баллоном и отобрали сумку.
Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.
Злоумышленники поспешили покинуть место преступления, однако 27 октября их задержали и взяли под стражу.
Парней подозревают в грабежах, кражах, угоне и причинению тяжкого вреда в Нижнем Новгороде и Самарской области.
С 20 октября их разыскивали правоохранители, потому что юноши убежали от родителей.
В ближайшее время им предъявят обвинение, расследование продолжается.
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