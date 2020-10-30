Двое сбежавших из дома энгельсских подростков ответят за разбой с «перцем» в Нижнем Новгороде

Расследование уголовного дела в отношении двух 15-летних подростков из Энгельсского района, подозреваемых в разбое, продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в нижегородском СК, по версии следствия, 25 октября на проспекте Ленина они напали на мужчину, брызнули ему в лицо перцовым баллоном и отобрали сумку.

Сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.

Злоумышленники поспешили покинуть место преступления, однако 27 октября их задержали и взяли под стражу.

Парней подозревают в грабежах, кражах, угоне и причинению тяжкого вреда в Нижнем Новгороде и Самарской области.

С 20 октября их разыскивали правоохранители, потому что юноши убежали от родителей.

В ближайшее время им предъявят обвинение, расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.