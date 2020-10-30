В ковидных госпиталях Саратовской области проходят лечение ВИЧ-пациенты

В саратовских ковидных госпиталях находятся пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Об этом на брифинге в Минздраве сообщил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

- Пациенты с данным диагнозом также подвержены коронавирусу, — отметил он.

Точное число ВИЧ-инфицированных в стационарах, приспособленных под лечение COVID-19, он затруднился назвать.

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