В судах Саратовской области произошли кадровые перестановки

Состоялось заседание квалификационной коллегии судей

На очередном заседании квалификационной коллегии судей Саратовской области, которое состоялось 30 октября, были рассмотрены заявления на замещение должностей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, также были рассмотрены заявления о прекращении полномочий ряда судей.

Коллегия одобрила кандидатуры Виктории Невесенко на должность судьи Саратовского облсуда, Дмитрия Серова — на должность председателя Марксовского городского суда, Анастасии Ореховой — на должность судьи Заводского районного суда, Марины Кортышковой — на должность судьи Ершовского районного суда.

Были удовлетворены заявления о сложении полномочий Сергея Сергиенко с должности судьи Саратовского областного суда и Ирины Мещеряковой — с должности судьи Арбитражного суда области. Прекращены полномочия и судьи Базарно-Карабулакского районного суда Дмитрия Лаптева.

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