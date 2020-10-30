Саратовца по имени Вячеслав отправили в тюрьму за попытку сбыть «синтетику»

Суд признал 30-летнего саратовца по имени Вячеслав виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с марта по апрель 2020 года он по интернету договорился с неустановленным лицом о сбыте запрещенных веществ в Саратове.
Мужчина получил наркотики и психотропные вещества общей массой свыше 200 граммов, которые он должен был расфасовать и продать.
Однако 10 августа его задержали в Ленинском районе, дурь нашли у него дома и изъяли.
Теперь мужчина проведет семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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