Саратовца по имени Вячеслав отправили в тюрьму за попытку сбыть «синтетику»

Суд признал 30-летнего саратовца по имени Вячеслав виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с марта по апрель 2020 года он по интернету договорился с неустановленным лицом о сбыте запрещенных веществ в Саратове.

Мужчина получил наркотики и психотропные вещества общей массой свыше 200 граммов, которые он должен был расфасовать и продать.

Однако 10 августа его задержали в Ленинском районе, дурь нашли у него дома и изъяли.

Теперь мужчина проведет семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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