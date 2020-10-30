Двух экс-полицейских из Саратова будут судить за избиение задержанного

В Волжском районе Саратова будут судить двух бывших сотрудников полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в превышении полномочий, а одного также в получении взятки.

Следствие считает, что 8 декабря вечером они остановили на набережной Космонавтов двух приезжих мужчин: 51-летнего отца и 22-летнего сына. Оба были пьяны после ужина в местном заведении, поэтому полицейские намеревались отвести их в отделение.

Там младший из задержанных начал возмущаться и получил от одного полицейского кулаком в грудь, а от второго — в голову. Потом они потребовали денег за то, чтобы отпустить мужчин — четыре тысячи рублей. Молодой человек снял эту сумму с карты и передал правоохранителю.

Преступление было выявлено отделом собственной безопасности ГУ СВД РФ по Саратовской области. Оба обвиняемых отправлены под домашний арест, дело передано в суд.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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