В Саратове трое иностранцев раскладывали закладки с героином

В Саратове будут судить трех участников банды в возрасте 18–46 лет. Их обвиняют в покушении на групповой сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета.

- Следствие считает, что не позднее марта 2020 года неустановленный гражданин другого государства создал этническую организованную преступную группу, специализирующуюся на бесконтактном сбыте синтетических наркотиков, в том числе героина. Соучастниками стали трое его соотечественников, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Лидер распределил роли так: один участник получал крупные партии веществ, которые лично и через закладки передавал подельника. Те фасовали и делали тайники с дозами в Саратове, координаты которых передавались главе, а он — покупателям.

В мае преступную деятельность иностранцев накрыли. Из оборота правоохранители изъяли более 35 граммов синтетических наркотиков.

Точку в деле поставит Кировский районный суд.

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