В Ершове дотла сгорел саманный дом

В Ершове Саратовской области вчера вечером, 29 октября, сгорел саманный дом.

- Сигнал о пожаре на улице Урожайная поступил в 20:11. На место выехали две единицы техники и шесть человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Дом сгорел полностью. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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