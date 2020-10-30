Жасминный развиваться будет: Вячеслав Володин призвал власти решить проблемы поселка

Во время визита в Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил поселок Жасминный.

Ранее местные жители не раз обращались за помощью к Володину. На этот раз они также рассказали о проблемах. Например, изношенном на 80% водопроводе, отсутствии асфальта, уличного освещения, тротуаров, спортивных площадок и т. д.

Кроме того, на семь тысяч жителей поселка работает одна поликлиника, слишком старая и маленькая, чтобы всех обслужить. Притом во время ливня ее часто затапливает.

Жители рассказали Вячеславу Володину о проблеме с бездомными собаками, которые оккупировали детскую площадку, о невозможности пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, о железнодорожном переезде.

Председатель Госдумы призвал местные власти оперативно заняться проблемами и решить те из них, которые можно исправить сразу. По остальным надо будет разбираться, искать возможности, общаться жителями, но также через какое-то время решать. В случае, если на городском уровне вариантов нет, то следует обращаться за помощью к областным властям. Со своей стороны Вячеслав Володин также обещал поддержку. Он заявил, что приедет в Жасминный снова и подчеркнул, что «поселок развиваться будет».

- Возможности жителей города должны быть одинаковы, невзирая на то проживает он в Жасминке или на проспекте Кирова, — подчеркнул Вячеслав Володин.

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